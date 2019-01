Chuvas têm atrapalhado trabalhos de conservação das estradas no interior

As pancadas de chuva que têm sido uma constância nos últimos dias na região de Concórdia têm atrapalhado os trabalhos da Secretaria Municipal dos Transportes de Concórdia. A pasta tem encontrado dificuldade para manter a conservação das estradas. Em alguns locais, as pancadas são fortes e a enxurrada prejudica a condição de trafegabilidade de algumas vias no interior.



Em entrevista a Rádio Aliança, o secretário Municipal dos Transportes de Concórdia, João Reitel, destaca que, além do tempo, existem outros fatores que atrapalham na conservação das estradas. Porém, a chuva é o principal fator.



Ele também frisa que isso não acontece ao mesmo tempo em todas as localidades. "Na tarde desta segunda-feira, dia sete, os problemas foram registrados na região de São Geraldo. Na última sexta-feira, em Frei Rogério", explica. "Tudo que se faz de manhã, tem que ser refeito no outro dia", afirma.



Além das demanas que o tempo cria para as estradas, Reitel também destaca que as equipes de trabalho estão reduzidas em função das férias.