A Delegacia de Polícia Civil fez a doação de diversas peças de roupas novas ao CRAS de Piratuba. De acordo com o responsável local, Stelmar Marcio Senger, a doação aconteceu depois da autorização judicial. “Entendemos que o setor de assistência social é o melhor caminho para que essas roupas cheguem realmente a quem precisa. São várias peças e todas novas”, contou Senger.

De acordo com Senger, a apreensão das roupas aconteceu em novembro de 2017 com suspeitos de praticar o furto desses objetos em lojas do ramo.

(Fonte: Grupo Magronada)