O rapaz que é suspeito de ter disparado os tiros que matou Ivonir Recalcate, na noite de sexta-feira, dia 04, na Travessa Lamonato em Concórdia, se apresentou à Polícia na tarde desta segunda-feira, dia 07. Ele tem 19 anos e foi acompanhado do advogado. Ele preferiu não dar detalhes sobre o crime e deve responder em liberdade.

O suspeito apenas confirmou que fez os disparos, mas não explicou os motivos. A Polícia Civil vai seguir com as investigações e testemunhas deverão ser ouvidas.

Segundo informações apuradas, o desentendimento entre a vítima e o possível autor dos disparos teria ocorrido em função do trabalho. Eles teriam atuado na mesma empresa.

O crime:

Na noite do dia 04 Recalcate saia do trabalho, já estava em uma moto, quando foi abordado. Um carro de cor escura parou na pista e o autor dos disparos desembarcou pelo lado do carona. A vítima tentou correr, mas foi atingida por quatro tiros, caiu a poucos metros e morreu no local.