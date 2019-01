Uma fritadeira possivelmente esquecida ligada e com óleo dentro, gerou fumaça e assustou funcionários que atuam na praça de alimentação de um estabelecimento que fica na Rua Independência, em Concórdia. O fato aconteceu na manhã de segunda-feira, dia 07 e movimentou os Bombeiros Voluntários.

De acordo com informações da guarnição, não houve incêndio, mas a fumaça e o cheiro forte de queimado causaram o transtorno. “A chave geral foi desligada no dia anterior e provavelmente o pessoal não notou que a fritadeira ficou ligada. Hoje, ao ligarem a energia, o equipamento voltou a funcionar e tinha óleo dentro. Após um certo tempo foi percebido a fumaça e o aquecimento da gordura”, conta o bombeiro Alexandre Grolli, que trabalhou na ocorrência.

Os bombeiros auxiliaram na retirada da fumaça e fizeram uma avaliação no local, para garantir que não havia perigo. Os funcionários também foram orientados.

Orientação:

O bombeiro Alexandre Grolli comenta quem em casos parecidos, onde frigideiras, panelas, ou algo do gênero, tiver super aquecimento, o correto é desligar a energia e o gás do local. E não se deve jogar água. “Há casos onde além da fumaça há fogo e a orientação é não jogar água. Nestes casos a água não ajuda, pelo contrário, ela propaga as chamas”, destaca. “É preciso ter cuidado também, para não inalar fumaça. Uma das alternativas é umedecer uma toalha e colocar sobre a fritadeira ou frigideira em chamas. Mas se isso for possível”, ressalta. “E acionar sempre os Bombeiros através do 193”, lembra Grolli.