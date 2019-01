A área de segurança pública foi movimentada no fim de semana em Concórdia. Ladrões agiram no Bairro Petrópolis e na área central do município. Um carro chegou a ser furtado, mas foi recuperado nesta segunda-feira, pela Polícia Militar.

No Bairro Petrópolis os ladrões furtaram um Fiat Uno que estava estacionado na Rua das Laranjeiras. O proprietário percebeu que o veículo não estava mais em frente à residência na manhã de segunda-feira, dia 07. A PM localizou o carro no mesmo dia, próximo ao trevo de acesso ao Bairro dos Estados, por volta de 11h.

Ainda no Petrópolis, ladrões entraram em um prédio em construção, na Rua Jabuticabal. Da obra eles furtaram ferramentas, um botijão de gás e uma “guincho”, utilizado para movimentar materiais.

Outro furto do final de semana foi em uma fruteira que fica na Rua Romano Anselmo Fontana, onde os ladrões entraram na madrugada de segunda-feira e de lá levaram moedas, bebidas e um rádio. Para invadir o local os bandidos estouraram um cadeado e arrombaram a fechadura de uma porta.