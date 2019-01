As expectativas de aumento nos embarques de carne suína e de diminuição dos custos de produção indicam um possível cenário otimista para o setor neste ano, segundo agentes consultados pelo Cepea.

Dados do USDA indicam que as exportações brasileiras de carne suína devem crescer 7% em 2019, com destaque para as compras da China.

Em relação aos principais insumos utilizados na atividade, farelo de soja e milho, a oferta desses produtos deve aumentar, impedindo, ou ao menos limitando, fortes altas das cotações.

(Fonte: Cepea)