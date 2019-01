Veículo foi levado de Linha São Paulo e achado sem as rodas e sem a bateria no acesso a Lageado dos Pintos.

A Polícia Militar de Concórdia localizou no começo da manhã deste domingo, dia seis, um veículo com registro de furto, cuja ocorrência havia sido registrada poucas horas antes. O carro, um VW Gol, estava abandonado às margens da estrada geral de acesso a comunidade de Lageado dos Pintos. A localização do veículo se deu graças a uma informação que chegou a Central de Operações.



O carro, que havia sido levado horas antes da comunidade de Linha São Paulo, onde acontecia um baile, estava com os parabrisas quebrados e estava sem a bateria e sem as rodas.



Através do serviço de guincho, o carro foi levado para a Central de Polícia Civil.