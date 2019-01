Aumentou o número de homicídios no ano passado em Concórdia, numa comparação com o ano anterior. A conclusão é do relatório anual de atendimento apresentado na última semana pelo Comando da Polícia Militar de Concórdia. Em 2017 foram seis assassinatos e no ano passado, oito.



Além dos homicídios, outros índices também apresentaram crescimento nos últimos doze meses. Posse de entorpecente flagrados pela PM passou de 251 em 2017 para 486, em 2018. Ameaças passou de 443 para 579 casos no ano passado. Já o índice de averiguações de atitudes suspeitas passou de 1223 em 2017 para 1311 em 2018.



Por outro lado o número de acidentes de trânsito diminuiu conforme os dados do Batalhão da Polícia Militar em Concórdia. Foram 1423 ocorrências dessa natureza em 2017 e 1337 em 2018. No ano retrasado foram 1040 com apenas danos materiais e 383 com vítimas. No ano passado foram 990 com danos materiais e 347 com vítimas (lesões corporais).

Tambéum houve diminuição no número de armas apreendidas ou tiradas de circulação, sendo 42 em 2017 e 34 no ano passado. Os roubos caíram de 107 para 87 ocorrências e furtos e tentativas de furto reduzíram de 906 para 821 de 2017 para 2018.

Por fim, houve 25 tentativas de homicídios nos dois anos verificados.

Ainda sobre o trânsito, o comando da PM de Concórdia também ilustra as principais infrações verificadas nos últimos doze meses:



Avançar sinal vermelho: 116

Dirigir sem possuir CNH: 449

Dirigir com CNH suspensa ou caçada: 85

Dirigir com CNH vencida há mais de 30 dias: 136

Dirigir sob influência de álcool e se recusar ao teste do bafômetro: 223

Conduzir veículo não licenciado: 526

Dirigir usando celular: 151

Em 2018 foram atendidas 10.482 ocorrências nos 13 municípios de abrangência do 20º Batalhão de Polícia Militar. Dessas, 6.070 foram registradas somente em Concórdia, cidade sede do Batalhão, o que perfaz uma média diária de 16,67 ocorrências.

(Com informações do repórter André Krüger).