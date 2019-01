Fato aconteceu na Linha dos Coqueiros, interior do município.

Dois detidos e três armas apreendidas no interior de Concórdia

A Polícia Militar de Concórdia deteve duas pessoas e apreendeu armas e munições no interior do município. O fato ocorreu na noite do sábado, dia cinco, na Linha dos Coqueiros, durante abordagem policial.



Conforme informações da PM, foi feita abordagem a um Toyota Hillux, conduzido por Z.M e tendo como carona E.L.N.



Durante busca veicular, foram encontrados no banco traseiro dois rifles, calibre 22, e uma carabina de pressão, 5.5. As três armas possuíam luneta e os dois rifles estavam equipados com silenciador.



Também foram achadas 85 munições de calibre 22 em um poe e outros dois potes om munição estilo chumbinho, 5.5.



Os dois homens foram levados para a Central de Polícia Civil para esclarecimentos e as armas, munições e acessórios foram apreendidos.