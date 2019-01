Fato aconteceu no início da noite deste sábado, dia cinco, no interior de Concórdia.

Uma mulher de 18 anos foi conduzida para o Hospital São Francisco de Concórdia depois de se envolver em acidente de trânsito, no interior de Concórdia. O fato aconteceu no começo da noite deste sábado, dia cinco, na estrada entre o Distrito de Santo Antônio e 24 de Fevereiro.



Ela era passageiro de um VW Saveiro, placas de Concórdia, que capotou. O motorista não se feriu.



Conforme informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, as duas vítimas já estavam foram do veículo quando a ambulância chegou no local. A mulher relatava dores na região do tórax.



Conforme informações, o veículo capotou porque o motorista, por alguma razão, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu no barranco.

(Com informações do repórter André Krüger)