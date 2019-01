Quatro pessoas precisaram ser levadas para atendimento médico no Pronto Atendimento Médico de Irani após uma colisão entre dois veículos. O fato aconteceu na BR 153, na altura do KM 79, por volta das 15h45.



Envolveram-se um Corsa com placas de Catanduvas e um Gol, de Santa Helena-PR. Os dois ocupantes do carro de Catanduvas não se feriram.



No veículo do Paraná, a motorista de iniciais P.L, 22 anos, foi atendida com suspeita de fratura em um dos braços. Os demais ocupantes, A.L.S (75 anos), L.A.S (71) I.A.S (34) sofreram escoriações e todos foram levados para atendimento médico pela ambulância do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.