Um cão foi resgatado de um buraco no interior de Irani. O fato foi registrado no fim da manhã deste sábado, dia cinco, em uma propriedade na Linha Caroveira. Conforme informações, o fato foi percebido por um popular, que escutou os latidos e imediatamente iniciou as buscas pelo animal, até localizá-lo dentro de um buraco no chão, de aproximadamente três metros de profundidade e no meio da mata.



Por ser um local de difícil acesso, o Corpo de Bombeiros de Irani foi acionado para a ocorrência. Conforme informações da guarnição, foram utilizados equipamentos para resgate em espaços confinados para retirar o animal do buraco. O procedimento de resgate demorou aproximadamente 30 minutos.



A suspeita é que o cão estava preso neste buraco há muito tempo, em função dele apresentar sinais de debilidade.



Não foi informado para onde o cachorro foi levado.