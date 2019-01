Localizado no município de Itá (SC), o Centro de Divulgação Ambiental – CDA, do Consórcio Itá, é uma boa opção para visitantes que buscam aliar conhecimento e contato com a natureza. Criado pelo Consórcio Itá com o objetivo de divulgar os programas socioambientais desenvolvidos a partir da construção da UHE Itá, o CDA também desenvolve passeios na área da Usina, Horto Botânico e na Trilha do Serelepe Os atendimentos acontecem de terça-feira a sábado. Durante o mês de janeiro as visitas acontecem normalmente, desde que o interessado tenha realizado o agendamento prévio.



As atividades têm duração, em média, de 2 hora por local. As visitas ao Centro de Divulgação Ambiental – CDA envolvem conteúdo audiovisual, explicações sobre as maquetes da Usina e visitas ao Salão de Exposição. O passeio na Usina inclui visita à barragem, vertedouros e Casa de Força. Já para quem deseja fazer a Trilha do Serelepe, localizada no Horto Botânico da UHE Itá, são cerca de 1064 metros de trilhas em meio a natureza, com destaque para a fauna e flora. Vale destacar que umas dessas trilhas possuem acessibilidade para todos os públicos.



Não há limite de idade para os passeios, desde que os menores estejam acompanhados de responsáveis. O CDA atende grupos a partir de cinco pessoas e as visitas são gratuitas. Maiores informações podem ser obtidas através da Linha Verde do Consórcio Itá: 0800 645 5800 e site http:www.consorcioita.com.br/cda.



(Fonte: Deizy Marcon)