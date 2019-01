Será periciado pela Polícia Federal de Chapecó o objeto que foi explodido na tarde desta sexta-feira, dia quatro, na área central de Concórdia. O objetivo estava em um pacote que estava, pelo que apurou extraoficialmente reportagem da Rádio Aliança, desde o fim do mês passado na agência dos Correios, em Concórdia.



Acredita-se que levantou-se a suspeição sobre esse pacote através de cruzamento de dados entre remetente e destinatário, o que motivou toda a mobilização dos órgãos de segurança pública de Concórdia e região. Não se sabe o que tinha dentro e tampouco o nome da pessoa que receberia foi informado.



A explosão proposital desse artefato foi coordenado pelo Bope de Florianópolis no fim da tarde desta sexta-feira, na praça municípal, rente ao muro do parquinho municipal. Pelas informações extraoficiais apuradas no local, o pacote poderia não conter explosivos como se suspeitava inicialmente.



Durante todo o procedimento que levou aproximadamente 2h30, o trânsito ficou fechado para veículos e pedestres. O fato, atípico para o setor da segurança pública, começou a mobilizar a Polícia Militar logo nas primeiras horas da tarde, quando houve um alerta para a existência desse pacote suspeito na agência dos correios. A agência foi isolada e o atendimento ao público foi suspenso a partir da metade da tarde. Além da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Federal de Chapecó também deu apoio a toda a operação, realizada pelo Bope.



O teor desse pacote não foi informado oficialmente pelas autoridades. Um manifestação do Setor de Comunicação da Polícia Federal deverá ser feito nos próximos dias.