Fato aconteceu na tarde da quinta-feira, dia três, na altura do bairro Nova Brasília.

Vítima de atropelamento na SC 390 segue internada no HSF

Segue internado na Unidade de Terapia Intensiva, UTI, do Hospital São Francisco de Concórdia, o homem que foi atropelado por um ônibus na SC 390. Trata-se de E.D, de 32 anos. Ele foi atropelado na tarde da quinta-feira, dia três, na rodovia, na altura do Nova Brasília.



Conforme informações apuradas pela reportagem da Rádio Aliança, ele caminhava nas margens da via quando por alguma razão acabou caindo sobre a pista. O motorista do ônibus, que fazia direção centro-Nova Brasília, tentou desviar colocando o veículo na contramão, porém não evitou a batida sobre o pedestre.



A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia com escoriações e com traumatismo craniano. Ele foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital São Francisco.



(Com informações do repórter André Krüger)