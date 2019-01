Foram três perfurações no tórax e uma no ombro.

O Instituto Médico Legal de Concórdia, IML, confirma que Ivonir Recalcate foi atingido por quatro disparos de arma de fogo. A informação foi confirmada pelo médico legista Alex Borges, que fez a necrópsia no corpo da vítima, na manhã desta sexta-feira, dia quatro. Porém, somente dois projéteis ficaram alojados no corpo da vítima fatal.



Segundo o médico legista, o corpo apresentava três perfurações no tórax, sendo um no coração e outro no pulmão. Já o outra perfuração no ombro, mas de raspão. Os projéteis foram retirados do corpo e encaminhados para a análise junto ao Instituto Geral de Perícias.



Ivonir Recalcate foi morto no fim da noite da quinta-feira, dia três, quando saia do trabalho. Por volta das 23h50, ele embarcava na sua moto quando foi abordado por um veículo, de cor escura. Conforme vídeo conseguido pela reportagem da Rádio Aliança, os dois iniciam uma conversa até que o ocupante do carro sai e efetua os disparos. Recalcate tenta correr, mas cai logo adiante sobre o passeio público.



De acordo com informações, o suspeito deve se apresentar na próxima semana na Central de Polícia Civil para esclarecimentos.

(Com informações do repórter André Krüger).