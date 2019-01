Exonerações dos nomes do PSB são publicadas no Diário Oficial

A Administração Municipal de Concórdia publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 4 de janeiro, a exoneração dos cargos comissionados que eram preenchidos por nomes do PSB na Prefeitura de Concórdia. Com base nas informações dos decretos, sete pessoas foram afastadas desde o dia 1º de janeiro.

Além do secretário de Saúde, Pedro Sperandio, e do superintendente da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fumdema), Gilberto Romani, mais cinco pessoas foram exoneradas nesta semana: Hilário Fuhr (responsável do setor de Programas Habitacionais), Marli de Oliveira (encarregada da seção de Ação Comunitária), Jalmir Mario Giotto Júnior (responsável do setor de Logística Operacional), Lucileia Pasqualotto Alfonso (responsável do setor de Recepção) e Oscar Anater (responsável do setor de Manutenção). A exoneração de Nelson Minks (chefe de departamento na Fumdema) deverá ser publicada nos próximos dias, mas ele já está afastado da função.

Na Saúde, o diretor Giovani Bedin responde como secretário interino até que Sidinei Schimidt retorne ao cargo, o que deverá ocorrer na próxima segunda-feira, 7 de janeiro. O secretário de Agricultura, Mauro Martini, acumula a função de superintendente da Fumdema até que um novo gestor seja nomeado.