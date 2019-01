O suspeito de assassinato de Ivonir Recalcate deve se apresentar à Polícia Civil de Concórdia na próxima segunda-feira, dia sete, para prestar esclarecimentos. A informação é do advogado Osmar Colpani, que foi procurado pelos familiares do homem que disparou quatro vezes contra a vítima, na área central de Concórdia, no fim da noite da quinta-feira, dia três.



A reportagem da Rádio Aliança manteve contato com Colpani, que disse que está ainda está analisando a questão.

Conforme já informado pela Rádio Aliança, Recalcate morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo logo após sair do trabalho, na Travessa Lamonato, por volta das 23h50. Conforme vídeo que está no site da Aliança, ele estava embarcando em sua motocicleta quando foi abordado por um homem em um veículo de cor escura, provavelmente um Gol. O suspeito desembarcou pela porta do passageiro e atirou contra Ivonir, que chegou a correr em direção a rua do Comércio, vindo a cair a poucos metros do local.



As motivações do crime e a identidade do suspeito ainda não foram reveladas.

(Com informaçõe do repórter André Krüger).