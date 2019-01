A Petrobras anunciou que o preço da gasolina nas refinarias terá redução a partir desta sexta-feira, 4 de janeiro. O Jornalismo da Rádio Aliança realizou uma pesquisa em 13 postos de Concórdia e constatou que o preço médio da gasolina comum no Município está em R$ 4,32.

A Petrobras baixou em 2,73% a gasolina comercializada nas refinarias, mas isso não significa que este mesmo percentual será reduzido nas bombas. No preço cobrado do consumidor também estão acrescentados os custos com transporte, impostos, adição de etanol e o lucro das distribuidoras e postos.

Em Concórdia a variação entre os postos de combustíveis é grande. A pesquisa de preços vale a pena para quem quiser economizar dinheiro. Nas 13 empresas pesquisadas pelo Jornalismo da Aliança o maior valor constatado foi R$ 4,49 e o menor R$ 4,11, uma diferença de R$ 0,38. No caso de um tanque de 50 litros a economia pode ser de R$ 19,00.

O novo presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, afirmou que será mantida a política de preços da Petrobras de reajustar com base na variação do dólar e no mercado internacional de petróleo.

Confira os preços apurados em Concórdia

* O nome das empresas não será divulgado