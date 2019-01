A Rádio Aliança teve acesso a imagens que mostram o momento em que Ivonir Recalcate é abordado e um homem faz disparos contra ele. O fato aconteceu na Travessa Lamonatto na noite de quinta-feira, dia 03. A vítima morreu a poucos metros do local.

O vídeo mostra que um carro de cor escura para na pista. Dá a impressão que o atirador tem dificuldade de sair do veículo pela porta do motorista, mas sai pela do carona e atira.

Recalcate já estava em uma moto e com o capacete. Ele até tentou correr, mas acabou caindo e morreu. O laudo que vai apontar quantos tiros atingiram o homem, ainda não foi concluído.

A Polícia Militar iniciou as buscas pelo suspeito ainda na noite de quinta, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso.