Carro, que havia sido levado do centro, foi localizado no Vista Alegre.

A Polícia Militar de Concórdia localizou e recuperou na noite desta quinta-feira, dia três, um veículo com registro de furto. O carro, um Fiat Uno, cor vermelha, foi localizado abandonado na rua Mário Dalfovo, no bairro Vista Alegre.



A PM chegou até o veículo através de denúncia de um morador, que estranhou o fato do carro estar no local com as janelas abertas diante da chuva que caia e a chave no interior.



A guarnição foi até o local e constatou que se tratava do carro que foi levado no fim da tarde desta quinta-feira, dia três, da rua Dr Maruri.



Conforme a proprietária, ela deixou o carro estacionado, porém aberto e com a chave dentro para ir a um estabelecimento. Depois de 15 minutos, ela retornou e não achou mais o carro.