Os municípios de Concórdia, Paial e Irani serão sede de curso do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, neste mês de janeiro. A cidade de Paial vai receber o curso de Plano de Negócios na Propriedade Rural, nos dias 14 e 15; No dia 15, a Capital do Contestado vai receber o curso de melhoramento genético de raças leiteiras. A Capital do Trabalho vai receber no dia 18, a capacitação em fluxo de caixa na atividade rural.



Em todo o estado, serão 212 cursos que vão atender aproximadamente 3,3 mil pessoas ligadas ao meio rural.