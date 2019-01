Bombeiros salvaram a vida de um homem que pulou da Ponte Emílio Baumgart e estava se afogando nas águas do Rio do Peixe no final da tarde desta quinta-feira (3), em Herval d´Oeste.

As guarnições foram acionadas por volta das 18h24min, depois que populares avistaram o indivíduo pedindo socorro. Sem ter tempo para preparar os materiais, os soldados Bernardi e Bonetti entraram na água assim que chegaram ao local. Eles nadaram até o pilar central da ponte, onde conseguiram resgatar a vítima que estava agarrada, depois de ter submergindo algumas vezes.

O homem foi puxado pelos bombeiros até a margem, onde saiu andando, sem nenhum dano aparente. Ele relatou que se jogou no rio para fugir de alguns elementos que estavam lhe perseguindo.

A Polícia Militar acompanhou a ocorrência e ouviu a vítima.

(Fonte: Caco da Rosa)