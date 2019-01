Homem ferido em atropelamento no bairro Nova Brasília

Um homem ficou ferido em atropelamento em Concórdia. O fato foi registrado por volta das 14h30 na SC 390, nas proximidades do bairro Nova Brasília. A vítima, que não teve a identidade informada, foi levada para o pronto-socorro do Hospital São Francisco com escoriações e suspeita de traumatismo craniano.



Conforme informações de uma moradora, a vítima, por algum motivo, teria caído sobre a pista. O motorista, que se dirigia no sentido centro ao Nova Brasília, teria tentado desviar jogando o ônibus para a contramão, já que não vinha outro veículo na direção contrária, porém não conseguiu evitar o choque.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atender a ocorrência e conduziu o homem para atendimento médico no Hospital São Francisco.