Caminhão com placas de Concórdia parcialmente destruído por incêndio

Uma caminhão com placas de Concórdia foi parcialmente consumido pelo fogo durante incêndio, ocorrido no fim da noite da quarta-feira, dia dois. O fato aconteceu no estacionamento de um posto de combustíveis, na Campina da Alegria, em Vargem Bonita.



O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. O fogo consumiu a cabine de um caminhão Volkswagen, placas de Concórdia. A guarnição fez combate ao fogo e evitou que as chamas atingissem a carroceria do veículo.



Ninguém ficou ferido e as causas do incêndio não foram identificadas.