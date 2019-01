As exportações de carne suína fecharam dezembro com a 47,8 mil toneladas embarcadas, o que representa um valor de US$ 94,8 milhões. Com 21 dias úteis a média diária ficou em 2,4 mil toneladas, 8,8% a mais que a média do mesmo período em 2017. Porém em relação a novembro houve uma queda de 6,3%

Já o valor pago por tonelada foi maior referente a novembro, foram pagos US$ 1983,90 por tonelada em dezembro ante US$ 1855,40 no mês anterior, um crescimento de 6,9% no valor. Já em relação ao mesmo período de 2017 houve uma desvalorização de 14,5%, visto que o preço pago naquele período era US$ 2320,20.

(Fonte: Suinocultura Industrial)