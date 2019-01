O prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, assinou na manhã desta quinta-feira, dia 3, a ordem de serviço para o início das obras de revitalização do parque infantil da Praça Dogello Goss. O ato aconteceu na Prefeitura, com autoridades e representantes da empresa que venceu a licitação. Também houve a apresentação do projeto, que foi elaborado pelo setor de engenharia da Prefeitura. O prazo para a conclusão da obra é de cinco meses.

O investimento será de R$ 415 mil com recursos próprios do município. Serão mais de 1.044 metros quadrados de obras. “A gente aguardou o período eleitoral e também estávamos pleiteando recursos do Governo do Estado, mas não foi liberado, então decidimos fazer o investimento”, conta Pacheco. “O orçamento era de R$ 638 mil, mas conseguimos reduzir mais de R$ 220 mil através da licitação”, destaca o prefeito.

O novo parque vai contar com novos brinquedos, adequações que garantam a acessibilidade, novos banheiros, paisagismo e ajustes em desníveis. “Vamos manter as características históricas, mas o projeto é muito moderno e todos os espaços e brinquedos estão sendo projetados para que além das crianças, as famílias possam aproveitar”, adianta o prefeito. “Vamos atender as normativas relacionadas à acessibilidade e tenho certeza que nosso parque será modelo para Santa Catarina e vai agradar a todos que o utilizarem”, afirma.