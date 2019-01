Um princípio de incêndio em aparelho de ar condicionado mobilizou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia durante a madrugada desta quinta-feira, dia três, O fato ocorreu dentro de um apartamento em prédio, localizado na Doutor Maruri, por volta das 4h30.

Conforme informações, o aparelho teria entrado em curto circuito, onde o fogo começou. Os próprios moradores combateram as chamas. Porém, o fogo não teria apagado com o desligamento do disjuntor de energia da casa, sendo necessária a utilização de outros meios. Quando a guarnição chegou no local, as chamas já estavam controladas.

Acredita-se que problemas na instalação do equipamento foram os motivos do curto circuito, que originou o incêndio.



(Com informações do repórter Cristiano Mortari)