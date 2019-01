Schimidt comandou a Saúde no primeiro ano do governo municipal / Foto: Divaléia Casagrande

A eleição da Câmara de Vereadores de Concórdia realizada em 11 de dezembro continua agitando os bastidores políticos. Na semana passada o prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco (PSDB), assinou o decreto de exoneração dos oito cargos que eram ocupados pelo PSB, partido que elegeu Mauro Fretta à presidência do Legislativo, com apoio dos vereadores de oposição ao governo municipal. Na opinião de Pacheco, essa situação foi criada pelo PSB, que fez parte da coligação que venceu as eleições em 2016. “A gente lamenta, mas quem deu causa a essa situação não foi o poder Executivo, mas quem acabou fazendo essa escolha”, pontuou o prefeito.

Em entrevista ao programa Mesa Redonda da Rádio Aliança nesta quinta-feira, 3 de janeiro, Rogério Pacheco foi claro e afirmou que eleição da Câmara de Vereadores foi o que provocou esse rompimento do governo com PSB. “A motivação disso foi a decisão que alguns integrantes do PSB tomaram com relação ao encaminhamento da eleição da Câmara de Vereadores. Havia uma relação do PSB junto ao governo, mas acabaram optando por um encaminhamento totalmente oposicionista com relação ao governo. Essa decisão tem consequências e é preciso ter ciência desses reflexos”, disse Pacheco.

No primeiro escalão do governo o PSB comandava a Secretaria de Saúde, com Pedro Sperandio, e a Fundação do Meio Ambiente (Fumdema), com Gilberto Romani. Para a Saúde, Pacheco confirmou o retorno de Sidinei Schimidt. Na Fumdema, o secretário de Agricultura, Mauro Martini, está respondendo interinamente pela pasta até que um novo superintendente seja nomeado.

MDB vai para o governo municipal?

A conversa que circulou nos bastidores políticos nas últimas semanas é que a saída o PSB do governo municipal poderia abrir as portas para a entrada de nomes do MDB na Prefeitura de Concórdia. O prefeito Rogério Pacheco não confirma essa possibilidade. “Eu não gosto de especulação e não trabalho desta forma. Não temos pressa e no momento oportuno faremos essas mudanças”, frisou.

Até o momento, o prefeito confirmou apenas o retorno de Sidinei Schimidt à Saúde. Os nomes que vão ocupar os demais cargos ainda não foram divulgados.