O homem que assaltou um taxista na tarde desta quarta-feira, dia 02, no centro de Concórdia, foi localizado e preso pelo Pelotão de Patrulhamento Tático - PPT no início da noite. De acordo com os policiais, ele estava em uma casa na Vila União e confessou o crime.

O crime aconteceu por volta de 14:30h. O homem acionou o taxista em frente ao Hospital e pediu para ir até a APAE. Nas proximidades, anunciou o assalto apontando uma arma. O motorista entregou R$ 1 mil e o assaltante desceu pelas escadas da Vila União.

A Polícia Militar iniciou o trabalho de rondas e coleta de informações à tarde. O PPT descobriu quem era o suspeito e que ele poderia estar na residência da família. Ao fazer a verificação e abordagem, constatou que se tratava do assaltante.

Ele tem 33 anos e é natural de Concórdia. A guarnição também recolheu a arma utilizada, que é de brinquedo, e parte do dinheiro roubado. O homem foi levado à Delegacia para prestar depoimento e ficará à disposição da Justiça.

Outro crime:

O mesmo homem confessou ter cometido outro assalto em Concórdia. A ação aconteceu na noite do último domingo, dia 30. Utilizando a mesma arma de brinquedo, ele abordou um motoboy à noite e levou o dinheiro do motociclista. A vítima foi informada sobre a prisão desta quarta-feira e foi à Delegacia. Ela reconheceu o assaltante e as roupas usadas por ele na noite do crime.