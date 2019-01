Levantamento é do Sindicato dos Empregados no Comércio e em Empresas de Serviços Contábeis.

A cesta básica de alimentos fechou o ano de 2018 com redução de 0,64% no mês de dezembro. A informação consta em levantamento do Sindicato dos Empregados no Comércio e em Empresas de Serviços Contábeis de Concórdia. Com essa redução, o valor médio para a alimentação de uma pessoa é de R$ 320,98. Para quatro pessoas, essa cifra vai para R$ 1.283,92.



Tiveram aumento a carne com 3,72%, leite (6,79%), feijão (0,75%), arroz (4,52%), farinha (5,73%) e margarina (5,53%). Tiveram redução o café (0,56%), batata (17,14%), pão (3,73%), banana (0,29%), açúcar (0,48%), óleo de soja (5,23%) e tomate (2,67%).