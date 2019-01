O ano de 2018 em Concórdia teve 9,6% a menos de chuva em relação à média histórica dos últimos 31 anos no município, segundo os dados da estação agrometeorológica da Embrapa Suínos e Aves. De janeiro a dezembro, a precipitação foi de 1.725 milímetros, uma média de 144 mm por mês. A média histórica de 1987 a 2017 é de 1.908 mm por ano, com uma média mensal de 159 mm de chuva.





Em 2018, choveu abaixo da média em fevereiro, abril, maio, junho, julho, agosto e dezembro. Em outubro e novembro a chuva ficou consideravelmente acima do esperado para o período. Foram 552 mm nesses dois meses do ano passado, enquanto a média era de 369 mm.





Dezembro também registrou os dias mais quentes de 2018. Foram 37ºC nos dias 11, 14 e 17, isso sem considerar a sensação térmica, uma percepção que combina a temperatura do ar com umidade e velocidade do vento. Até hoje, a temperatura mais alta já registrada pela estação da Embrapa foi de 37,5ºC, no dia 12 de março de 2005.



Em janeiro, a média histórica de chuva no município é de 191 mm. A temperatura mais alta foi de 36,5ºC, no dia 9 de janeiro de 2006.



(Fonte: Lucas Scherer Cardoso/Ascom/Embrapa)