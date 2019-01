Bombeiros de Chapecó localizaram por volta das 13h45 desta quarta-feira, 02, o corpo do jovem que havia desaparecido das águas do rio Irani em Sede Trentin, entre Paial e Chapecó/SC.

Um jovem adolescente identificado como Felipe Pereira Cordeiro, de 14 anos, que morava em Chapecó com o pai, a mãe e dois irmãos foi a vítima fatal. Segundo informações de familiares ele sabia nadar e eles não sabem o que pode ter acontecido.



Corpo de Bombeiros de Chapecó trabalharam durante a tarde de terça-feira e continuaram hoje até a localização do corpo do jovem de 14 anos. Um cordão humano chegou a ser feito por pessoas que estava no local com o objetivo de localizar o corpo. A água turva do rio Irani também dificultou os trabalhos os bombeiros.



O jovem estava tomando banho no Rio Irani quando aconteceu o acidente. Pessoas que estavam no local fizeram um cordão humano na tentativa de salvar o jovem, mas não obtiveram êxito.

