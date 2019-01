Trânsito volta a ser interditado nesta semana para melhorias no local.

As obras na ponte rodoferroviária de Marcelino Ramos, depois de duas semanas paradas em razão das festas de fim de ano, e para não provocar transtornos aos turistas que precisavam do acesso a nossa cidade, foram retomadas nesta quara-feira dia 02. O trânsito voltou a ser interditado no início da manhã para continuidade dos trabalhos que consistem na troca dos dormentes de madeira. Esta semana a ponte ficará fechada até sexta-feira às 18h, reabrindo na segunda-feira, dia sete.

(Fonte: Portal Marcelino Ramos)