Início do ano com susto: Taxista é assaltado em Concórdia

O taxista Pedro Bach foi assaltado na tarde desta quarta-feira, dia 02, em Concórdia. O bandido embarcou no Taxi em frente ao Hospital São Francisco e pediu para ir até a APAE. Chegando próximo ao destino ele anunciou o assalto e sacou uma pistola. O taxista foi obrigado a entregar o dinheiro que tinha. O montante foi de quase R$ 1 mil. Não houve agressão.

De acordo com o motorista, o assaltante saiu do carro e desceu as escadarias que dão acesso à Vila União. “Eu estava no ponto e o homem pediu uma corrida. Fomos ao destino e ele anunciou que era um assalto. Eu até disse que não tinha, mas ele exigiu e tive que entregar”, conta Bach assustado. “Se eu não tivesse o dinheiro, acho que eu não estaria mais aqui”, lamenta ele.

O taxista conta que o assaltante estava bem vestido e não imaginou que se tratava de um bandido. “Tinha uma boa aparência, e foi durante o dia, então eu não imaginava que seria assaltado. Achei que seria uma corrida normal, mas fui enganado”, comenta.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou o trabalho de rondas pelas proximidades e pela cidade. Até o momento ninguém foi localizado.

Informações: André Krüger