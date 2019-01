Os dados são do Detran e comparam com o ano de 2017

Os dados do Detran mostram que em dezembro de 2017 Concórdia possuía 62.876 veículos registrados no município. Já no final de 2018, a tabela mostra 65.853, ou seja, 2.977 unidades a mais na frota.

O relatório do Detran mostra que o número de automóveis em dezembro de 2018 em Concórdia foi de 32.810. O município teve o registro de 2.798 caminhões e 2.282 caminhões/tratores. Entre caminhonetes, foram registradas 7.956. A Capital do Trabalho contava em dezembro, com 39 ciclomotores, 180 microônibus, 14.641 motos e motonetas, 28 Motor-Homes, 236 ônibus, 906 reboques, 3.273 semi-reboques, 15 Sidecar, 16 tratores, de rodas e misto, 15 triciclos e 658 veículos utilitários.

Na comparação entre 2017 e 2018, o número que mais aumentou foi o de veículos, considerados de passeio. Em um ano, foram 1.199 registros. Entre motos e motonetas a frota teve acréscimo de 740. O montante que diminuiu no registro do Detran foi o de ônibus, que entre os meses comparados, mostra que 2018 teve oito a menos do que 2017.

De acordo com a última estimativa divulgada pelo IBGE, em agosto de 2018, Concórdia teria 74.106 habitantes. De acordo com o Departamento de Trânsito do município, existem 45.150 habilitações ativas em Concórdia. Com os 65.853 veículos registrados, os números mostram que há mais habitantes do que carros e que os habilitados possuem, na maioria dos casos, mais do que um veículo.

Os veículos e o trânsito:

O diretor de trânsito de Concórdia, Rudimar Vitto, comenta que os números preocupam, quando se fala em veículos e fluidez do trânsito em Concórdia. “Nos últimos 10 anos a média de aumento da frota é de dois mil carros a mais por ano e a tendência é de que o trânsito no centro fique cada vez mais lento. Já houve mudanças, mas a circulação vai ficando mais difícil, é fato”, reconhece.

Mudanças:

Vitto adianta que neste ano algumas mudanças serão feitas para melhorar, mas a previsão é que não sejam feitas obras. “Hoje é impossível ampliar as pistas no centro, para isso teríamos que desapropriar áreas e não é o que se pretende. Vamos investir em equipamentos e tecnologia. Em breve estaremos instalando controladores de semáforos, que farão com que eles abram todos ao mesmo tempo, por exemplo, possibilitando uma fluidez maior.