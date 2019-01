A situação financeira do Estado de Santa Catarina fez com que o governador Carlos Moisés da Silva (PSL) anunciasse medidas de redução de gastos na primeira coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira, 2 de janeiro. Carlos Moisés afirmou que recebeu o Estado com R$ 700 milhões em dívidas e estima que em 2019 o déficit das contas públicas chegará aos R$ 2,5 bilhões. “Isso é um dos desafios. Como governar um Estado que gasta mais do que arrecada?”, pontuou o governador. A projeção para os quatro anos de mandato é que Santa Catarina gaste R$ 11,5 bilhões a mais do que irá arrecadar.

Como medidas emergenciais o governador Carlos Moisés anunciou o corte de 922 cargos comissionados e funções gratificadas. A expectativa é economizar R$ 89 milhões com essa decisão. O governador também falou na revisão de contratos de compra, redução das isenções de impostos, combate à sonegação fiscal e promoção do crescimento econômico.

Carlos Moisés também pretende melhorar a interação entre as secretarias de governo. A intenção é reunir o colegiado a cada 15 dias. “O objetivo é fazer com que todo o primeiro escalão preste contas do que estará fazendo”. Outra proposta é digitalizar os processos eliminando o uso de papel a partir do mês de abril.

Agências de Desenvolvimento Regional

Nesta quarta-feira, 2 de janeiro, está sendo assinado o decreto que oficializa a desativação das 35 Agências de Desenvolvimento Regional (ADRs) em Santa Catarina. Até o dia 30 de abril todas as ADRs estarão fechadas. O governador não detalhou como ficará o atendimento das agências até esta data.