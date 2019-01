Janeiro é marcado pelas tradicionais liquidações, promoções, queima de estoque e saldões. Em Concórdia todos os anos à CDL Concórdia promove a Liquida Concórdia que neste ano será realizada no período de 21 a 26. A campanha que vem sendo divulgada internamente desde dezembro para os associados tem como objetivo desafogar estoques e iniciar o ano com bons resultados nas vendas.

Segundo o presidente da entidade, Rogério Cecchin, para os lojistas a campanha é o momento ideal de queimar estoques e para os consumidores de economizar em diferentes itens. “Após o período de alta nas vendas de novembro e dezembro precisamos entrar o ano novo com expectativa de bom movimento nos estabelecimentos. Essa já é uma ideia consolidada na cidade, aguardada pelos lojistas e é claro pelos consumidores que inclusive fazem lista e pesquisam”.

Assim como nas demais edições os descontos prometem ser generosos. “Participam da Liquida Concórdia os mais diversos setores da economia, não são apenas as lojas de eletrônicos e eletrodomésticos, mas ainda de moda, móveis e decoração, artigos de beleza, acessórios e sem contar nos supermercados. Quem também aposta na redução de preços são as concessionárias e prestadoras de serviços. Acreditamos na força da edição de 2019 para alavancarmos os negócios”, reforça Cecchin.

A campanha está disponível no site da entidade de classe lojista e empresarial e não tem custos para as empresas associadas. Além das peças publicitárias a CDL Concórdia deverá investir em divulgação de rádio, mídia digital e jornais tudo para atrair positivamente a atenção dos consumidores da cidade e visitantes na semana. “A ideia é fazer com que o consumidor não precise procurar muito, as promoções devem estar por todos os lados e as lojas identificadas com o selo da Liquida Concórdia”, enfatiza um dos diretores de campanha de vendas, Marcos Menegat.

Essa será a 5º edição da campanha concordiense que a cada ano reúne mais empresas. “Iniciamos uma nova fase da entidade, mas as grandes ações continuam com força total como é o caso desta campanha. Após as festas de fim de ano e período de férias a Liquida Concórdia será uma excelente oportunidade para as vendas aumentando o fluxo nas lojas e girando a economia do município. Muitos consumidores deixam algumas compras justamente para janeiro devido as promoções, nos anos anteriores os descontos variaram de 30 até 70%, uma redução significativa para quem busca iniciar o ano gastando menos”, finaliza Menegat.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)