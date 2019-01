O adolescente Alexandre Paz, de 16 anos, morreu afogado após cair em um rio no interior do município de Vargem Bonita nesta terça-feira, dia 1º. O corpo da vítima foi encontrado no início da noite por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Catanduvas.

O afogamento ocorreu em um rio que corta a localidade da Linha Pinhal Grande, no Assentamento 9 de Novembro. O corpo do menor foi recolhido pelo Instituto Geral de Perícias (IGL) e encaminhado para exames no Instituto Médico Legal (IML).

A Escola Galeazzo Paganelli, onde o menor estudava, publicou uma nota lamentando a tragédia. “É com tristeza que recebemos a notícia de que nosso aluno Alexandre Paz faleceu esta tarde. Que Deus conforte toda a família nesse momento de dor e que receba nosso menino com os braços abertos no céu. Um menino alegre, educado, divertido e prestativo, lamentavelmente tirado tão cedo desse plano”, escreveu a instituição de ensino em uma rede social.

(Fonte: Oeste Mais)