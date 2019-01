Com a chegada do verão e do calor, algumas opções de lazer para muitas famílias da região são os parques aquáticos, piscinas, rios lagos e açudes. É nesta época, que segundo os Bombeiros Voluntários, aumentam os riscos de acidentes e afogamentos.

Algumas orientações importantes devem ser levadas em consideração pelos banhistas. “Sempre que a pessoa procurar alguma destas opções de lazer, é preciso usar o colete salva-vidas. Ele é um acessório simples de usar e pode evitar problemas e salvar as pessoas”, ressalta o bombeiro Anderson Correia.

Outra questão importante é conhecer o local aonde a pessoa vai se banhar. “Nunca se deve entrar em lagos ou rios sem saber da profundidade. Muitas ocorrências acontecem em função disso, a pessoa arrisca e depois não consegue voltar”, alerta Correia.

A preocupação também deve existir com as crianças. “Tem que ter muito cuidado. Ao virar as costas elas desaparecem, é muito rápido, então não dá para descuidar. Isso para locais com piscina, ou açudes, lagos e piscinas também”, destaca o bombeiro.

Em casos de ocorências do gênero, as pessoas devem ter cuidado ao tentar salvar quem está em perigo. "A gente sempre alerta que quem observa a situação pode tentar ajudar, jogando algo para a pessoa se agarrar, como bóias, galhos ou cordas, por exemplo. É muito perigoso entrar na água também, é preciso coinhecer bem o local", finaliza Correia. "E lembre-se sempre de ligar para os Bombeiros, através do 193".