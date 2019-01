Vídeo mostra populares tentando resgatar corpo de jovem no rio Irani

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra a tentativa de populares de resgatar um jovem que desapareceu nas águas do rio Irani, entre Paial e Chapecó, na tarde da terça-feira, dia primeiro. Várias pessoas, de mãos dadas, caminham dentro do leito do rio para tentar resgatar o rapaz.



O Corpo de Bombeiros Militares de Chapecó iniciou as buscas na tarde da terça-feira, dia primeiro, mas retomaram os trabalhos agora pela parte da manhã.