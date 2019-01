O Corpo de Bombeiros de Chapecó foi acionado na tarde desta terça-feira, dia 1º de janeiro de 2019, para atender uma ocorrência de afogamento no Rio Irani, no município de Paial.

Um adolescente, que não teve a identidade divulgada, estaria se banhando quando desapareceu nas águas do Rio Irani, próximo a Sede Trentin, entre Paial e Chapecó.

Mergulhadores realizaram buscas durante a tarde, mas o corpo do jovem não foi localizado. Em decorrência do final do dia as buscas foram interrompidas, e devem ser retomadas na manhã desta quarta-feira, dia 02.

(Fonte: Portal Aconteceu)