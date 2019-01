Carlos Moisés da Silva (PSL) foi empossado neste 1º de janeiro de 2019 como governador de Santa Catarina. A programação de celebração da posse começou com um culto ecumênico na Catedral Metropolitana da Capital, entre 14h30 e 15h. Às 15h30, participou de uma entrevista coletiva na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc). Às 16h, ocorreu cerimônia de posse no Palácio Barriga Verde.

A cerimônia de posse iniciou com a apresentação da banda da Polícia Militar, que tocou o hino nacional. Na sequência, o até então governador, Eduardo Pinho Moreira (PMDB), fez um balanço dos trabalhos em 2018. Depois, Moisés e a vice Daniela Reinehr (PSL) assinaram o livro de posse. Os dois também fizeram um juramento.

"O governo começa com uma grande reforma, cujo foco será ajustar a gestão em áreas vitais. A economia gerada nos processos irá alavancar o poderio de investimento do estado”, disse Moisés em pronunciamento.

Na Alesc, o governador eleito disse em entrevista coletiva que quer que o estado "tenha resultados semelhantes a iniciativa privada", ressaltando a produtividade das empresas catarinenses. Também frisou que fez uma escolha técnica do secretariado e vai trabalhar no combate à corrupção, com ferramentas que propiciem a transparência.

“As pessoas geralmente não gostam de ser controladas, mas quando eu me submeto como governador, como vice-governadora, à transparência, o controle naturalmente é exercido, e nós mesmos colocamos os nossos freios para fazer as coisas certas, republicanas, para que as pessoas então tenham serviços de qualidade”, disse o governador.

Ele ainda informou que na quarta-feira (2) dará detalhes sobre os planos para os primeiros 100 dias de governo.

(Fonte: G1/SC)