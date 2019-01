Uma pessoa presa suspeita por tentativa de homicídio no Santa Rita

Uma pessoa foi presa suspeita por tentativa de homicídio, ocorrida nos primeiros minutos da madrugada desta terça-feira, dia primeiro, em Concórdia. O fato ocorreu no bairro Santa Rita. Trata-se de J.C.R, que foi levado para a Central de Polícia Civil e foi preso em flagrante pelo crime.



Conforme a Polícia Militar, que foi acionada para a ocorrência, o suspeito, na companhia de um adolescente de 17 anos, teriam disparado contra duas pessoas em uma residência, na rua São Zacarias, no bairro Santa Rita. Os alvos do disparo seriam um mulher de iniciais L.W.V e o homem de iniciais D.L.W.A. Os motivos da desavença não foram esclarecidos.



Após chegar no local e constatar o fato, a guarnição realizou rondas e localizou os dois suspeitos, que tentaram empreender fuga. O adolescente conseguiu escapar, porém J.C.R foi detido e no bolso de uma peça de roupa que ele usava, a PM encontrou seis munições de calibre 38 intactas. Na residência das vítimas, foram achados vestígios de pelo menos dois disparos de arma de fogo no local. A arma não foi localizada.



O suspeito passou pelos procedimentos na Central de Polícia Civil e em seguida levado para o Presídio Regional de Concórdia.