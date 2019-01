Carro clonado com placas de Arabutã é apreendido no litoral de SC

A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal apreenderam um veículo clonado com placas de Arabutã. O fato aconteceu na tarde da segunda-feira, dia 31, na cidade de Itajaí. Trata-se de um VW Voyage, que estava sendo ocupado por duas pessoas. O veículo tem as mesmas características do que está em Arabutã, na casa do proprietário. O veículo apreendido estava com sinais de identificação adulterados.

A descoberta do carro clonado de Arabutã se deu através de investigação feita em conjunto entre as policiais Rodoviária Federal e Civil.

A placa original do veículo apreendido é de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.



(Com informações do repórter André Krüger).