Na manhã do domingo (30) o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Anchieta, atenderam uma tentativa de homicídio seguido de suicídio.

Ao chegar no local os bombeiros encontraram um homem, sem os sinais vitais e uma mulher, que havia sido alvejada. A mulher foi socorrida e levada ao Hospital Regional de São Miguel do Oeste (SC). Ela não resistiu aos ferimentos causados pela arma de fogo e faleceu no hospital, na manhã desta segunda (31).

Segundo informações o casal havia se separado há alguns meses e nesta manhã, Valdir Bernardi de 54 anos, foi até onde a ex esposa residia, tocou o interfone e quando ela abriu a porta foi alvejada. O casal tinha dois filhos.

Na sequência Valdir atentou contra sua própria vida, com um revolver, calibre 38, encontrado junto ao corpo da vítima.

(Fonte: ClicRDC)