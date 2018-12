Hoje não vamos falar de política! Também não vamos comentar sobre os assuntos palpitantes do momento que mexem com o dia a dia de Concórdia. Da mesma forma não vamos falar sobre nenhum assunto que possa fazer com que o telefone da direção da rádio Aliança toque, motivado por alguma insatisfação com a conduta editorial do Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança. Nada disso!!



Vamos falar de assuntos suaves, leves e doces. Afinal de contas, é fim de ano minha gente! 2018 está acabando e 2019 está batendo na nossa porta. É momento de agradecer tudo que foi bom e que conquistamos nos últimos 12 meses, refletir sobre o que pode ter dado errado ou não nos agradado e o mais importante, planejar e mentalizar coisas boas para o ano que está vindo.



Para você que vai passar a virada do ano vestido de branco para ter paz, para você que vai vestir uma peça íntima amarela para ter dinheiro, para você que vai estar de roupa vermelha para ter o amor da sua vida no ano vindouro, boa sorte na sua simpatia. Mas lembre-se que o patuá, por si só, não vai resolver nada sobre seus pedidos. É preciso arregaçar as mangas e ir a luta. Afinal de contas, como diz a letra da música Tente Outra Vez, de Raul Seixas, "é de batalha que se vive a vida", então....que vivamos a nossa batalha diária, perdendo ou ganhando, mas jamais perdendo o foco dos nossos objetivos e metas.

E também é importante não desanimar! Se cair, levante e siga em frente. A vida é uma possibilidade infinita de recomeços.



Que no próximo ano, suas metas ou objetivos não sejam simplesmente sobreviver ou "aguentar"! Algo do tipo, levantar cedo, trabalhar, pagar as contas e tentar emagrecer. Que tal colocar um pouco mais de objetivo na sua vida? Algo do tipo, fazer algo que nunca tenha feito, ou melhor, jamais tenha pensado em fazer! Mas não pode ser qualquer coisa. Tem que ser algo extraordinário, que vai mudar você e para melhor. Algo que faça os seus olhos brilharem e o coração bater mais forte. O próximo ano será uma oportunidade para isso!



Mudar é um caminho natural do ser humano. Independente da sua condição social, raça ou religião. Algumas pessoas são mais sucetíveis às mudanças do que outras. Já uma parte, talvez a maior, é um pouco acomodada, resistente e avessa a qualquer alteração nos rumos da vida. Porém, essas também mudam. Elas não percebem ou não queiram, mas o ambiente e a dinâmica dos dias provocam essa mudança.



Mudar, muitas vezes dói. É ruim sair da zona de conforto e mergulhar num novo cenário. Mas todo caminho tortuoso faz com que cenários deslumbrantes sejam descortinados após cada subida íngreme ou curva sinuosa. Então, permita a mudança na sua vida. Seja ela externa ou interna.



No mais, feliz 2019! É o que nós, do Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, estamos desejando para você. Obrigado por nos acompanhar ao longo desse ano e que possamos cada vez mais estreitar essa ligação no próximo ano. A nossa missão é informar com qualidade e responsabilidade. É também de opinar e certamente a mais importante é dar voz à você. Isso tudo, garanto, estamos fazendo. Até o próximo ano!