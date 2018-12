Mais de 50 vagas de trabalh0o estão abertas na Viero Móveis, Indústria de Salas de Jantar, que fica no distrito de Tamanduá, em Concórdia. Pessoas serão selecionadas no início de janeiro em Peritiba, Ipira e Piratuba, para atuarem como auxiliares de produção e operadores de máquinas.

As entrevistas serão realizadas no dia 02 de janeiro em Ipira, no Centro Cultural, das 08h às 11h e das 13:30h às 17. Em Piratuba os interessados devem ir ao Centro de Eventos, no dia 03, entre 08h e 11h e em Peritiba as entrevistas acontecem, também no dia 03, das 13:30h às 17h na Prefeitura. “As vagas são para homens e mulheres e não é preciso ter experiência. Além o salário a Viero oferece transporte, alimentação e plano de saúde”, explica a psicóloga Fabiane Fagundes, responsável pela seleção e recrutamento de pessoas na empresa.

Para se candidatar às vagas é preciso ter no mínimo 18 anos. Os interessados devem ir aos locais de entrevista com currículo e Carteira de Trabalho.