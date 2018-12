Recomendação é evitar o uso de bebida alcoólica por quem for manusear os fogos nesta noite

Muito cuidado com a queima de fogos de artifício

A noite de hoje promete muita festa e, como já é tradição, a véspera de Ano Novo não pode passar sem a tradicional queima de fogos de artifícios. Consequentemente, este hábito faz com que aumente o número de pessoas queimadas por manipularem inadequadamente os fogos. Os riscos não são apenas de queimaduras, o manuseio inadequado pode resultar também em laceração e mutilação dos dedos, mãos e rosto.

Os cuidados devem começar já na aquisição dos fogos, que deve ser feita em comércio certificado pelo Corpo de Bombeiros. Os fogos devem ser acionados em locais afastados das pessoas, em áreas abertas e sem fiação elétrica. Outra recomendação é evitar o uso de bebida alcoólica por quem for manusear os fogos. A bebida alcoólica deixa a pessoa com a atenção debilitada e pode vir a causar algum acidente na hora do manuseio.

Cuidados no uso

- A aquisição dos fogos deve ser feita em comércio certificado pelo Corpo de Bombeiros.



- Sempre utilizar em local afastado das pessoas, em áreas abertas e sem fiação elétrica.



- Os rojões devem ser usados com um suporte e não segurados diretamente na mão.



- Os fogos não devem ser utilizados por crianças.



- Se a pessoa vai ingerir bebida alcoólica, não deve fazer uso de fogos de artifício.

Em caso de acidentes

- As queimaduras leves devem ser lavadas com água fria e cobertas por um pano limpo, até chegar a um atendimento médico.



- No caso de sangramentos, a mão deve ser elevada para cima, evitando também fazer garrote.

- Procure atendimento especializado.

Fonte: Agência Brasil