Uma possível brincadeira de mau gosto provocou um prejuízo e uma dor de cabeça enorme para um morador em Concórdia. O fato aconteceu neste mês de dezembro e foi registrado em Boletim de Ocorrência na Central de Polícia Civil de Concórdia.



O proprietário do imóvel perdeu mais de 100 quilos de alimentos por falta de energia elétrica na residência. O fato ocorreu enquanto ele estava em viagem. Detalhe, o prejuízo teve origem em um desligamento proposital do disjuntor central da residência.



O fato aconteceu na rua Ricieri João Perotti, no bairro Imigrantes. Conforme o morador do imóvel, ele esteve em viagem no período de 30 de novembro a 23 de dezembro. Ele foi avisado por um vizinho que sua casa estava sem energia elétrica e quando retornou, constatou o fato. Porém, mais de 100 quilos de alimentos, entre carnes e lácteos, que estavam no freezer e na geladeira acabaram estragando por falta de refrigeração.



Ao analisar as imagens das câmeras de monitoramento, o proprietário percebeu que dois adolescentes, que passavam pela rua, desligaram o disjuntor central de forma proposital, isso na tarde do dia 12 de dezembro. Os dois indivíduos não foram identificados. O morador pretende representar contra os mesmos, assim que eles forem identificados.



(Com informações do repórter André Krüger).